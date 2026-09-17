Tripulantes da easyJet em greve de 2 a 6 de outubro e de 19 a 23 de dezembro

"Os tripulantes da easyJet votaram hoje em assembleia-geral o recurso à greve para os dias 2, 3, 4, 5 e 6 de outubro e de 19, 20, 21, 22 e 23 de de dezembro", disse fonte oficial, sinalizando que para os dias 2 a 6 de outubro estimam-se que sejam afetados cerca de 500 voos programados das bases Porto, Lisboa e Faro.

Os serviços mínimos serão "posteriormente negociados".

Já para os dias de dezembro, a mesma fonte disse que "ainda não é possível saber" o impacto, mas que "é expectável que o número seja bastante maior", por ser "época de Natal onde o número de voos é sempre reforçado pelo aumento da procura".



Na terça-feira, os tripulantes de cabine da easyJet reuniram-se numa assembleia-geral de emergência para analisar a situação laboral na companhia e decidir medidas, com o SNPVAC a ter admitido antes que "todas as hipóteses" estavam em cima da mesa.

À Reuters, o porta-voz do Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), Bruno Fialho, afirmou que e a medida deverá resultar no cancelamento de centenas de voos nos aeroportos portugueses.



Segundo o principal sindicato de tripulantes de cabine em Portugal, as condições de trabalho das equipas sediadas no país "continuaram a deteriorar-se, apesar dos alertas do sindicato que a companhia aérea não atendeu".



As queixas centram-se em escalas instáveis, incumprimento do acordo coletivo, tratamento discriminatório em relação aos pilotos, falhas no planeamento operacional e pressão para realizar horas extraordinárias de forma a colmatar a falta de pessoal, esclareceu o porta-voz.

De acordo com as costas do sindicato, estima-se que só a primeira greve resulte no cancelamento de cerca de 500 voos programados da EasyJet com origem ou destino nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro – excluindo eventuais voos de serviço mínimo a definir pelas autoridades.



A segunda paralisação poderá ter um impacto ainda maior nas operações da companhia aérea de baixo custo, uma vez que coincide com o período de viagens de Natal movimentado, quando as companhias aéreas operam com redes de voo mais intensas.



c/ agências