Tripulantes da TAP iniciam greve de dois dias

Avisou-os e deu a possibilidade de reagendarem as viagens, reduzindo, assim, os efeitos da paralisação.



O Sindicato do Pessoal de Voo garante que foi total a adesão à greve.



No entanto, nos aeroportos nacionais, nas últimas horas, não foi visível o impacto da greve.