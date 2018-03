Trump anuncia tarifas às importações da China no valor de 60 mil milhões de dólares

RTP22 Mar, 2018, 17:59 / atualizado em 22 Mar, 2018, 17:59 | Economia

Donald Trump assinou o memorando presidencial que prevê que as apenas sejam visadas importações depois de um período de consulta, o que poderá dar oportunidade de amenização da lista proposta que visa 1.300 produtos chineses.

O período de consulta permitirá ainda reduzir o risco de uma retaliação imediata em força vinda de Pequim. O Presidente usou um tom de alguma forma mais conciliador, ao dizer que vê a China como um “amigo”, dizendo que tem “imenso respeito” pelo presidente Xi Jinping.



“Temos negociações em curso”, garantiu Trump, lembrando que o acordo comercial com a China custa empregos norte-americanos e que esta medida foi uma das suas razões fez com que fosse eleito em 2016.

Os Estados Unidos têm um défice comercial com a China de 375 mil milhões de dólares.

Esta bateria de tarifas visado as importações chinesas, que já tinha sido avançada algumas horas antes por altos funcionários da Casa Branca, pretende travar, segundo as palavras de Trump, a concorrência desleal por parte de Pequim e restringir o roubo de propriedade intelectual norte-americana.



A lista de produtos visados pela medida não foi anunciada esta quinta-feira, mas deverá abranger sobretudo empresas tecnológicas. Depois de apresentada a lista proposta, haverá um período de consulta de 60 dias antes que a medida entre de facto em vigor.



Antes do anúncio formal de Trump, o governo de Pequim veio dizer em comunicado que está pronto para adotar todas as medidas necessárias para responder a eventuais sanções.