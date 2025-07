Trump ataca Musk após anúncio político e ações da Tesla afundam quase 7%

"Terceiros [partidos] nunca funcionaram, então no máximo ele pode-se divertir com isto", declarou o presidente norte-americano, sublinhando que os Estados Unidos "sempre foram um sistema bipartidário".

Trump aproveitou ainda para divulgar que o seu novo orçamento elimina subsídios aos veículos elétricos, um corte que atinge diretamente a Tesla.





Investidores receiam "um Musk distraído"





A Tesla registou recentemente a segunda queda consecutiva nas entregas trimestrais agravando a perceção de que a empresa tem dificuldade em manter o crescimento face à concorrência de fabricantes chineses e a uma gama de modelos envelhecida.

"Os investidores estão preocupados com duas coisas: uma é mais uma ira de Trump que afeta os subsídios e a outra, mais importante, é um Musk distraído", comentou Neil Wilson, estrategista da Saxo Markets.

Dan Ives, analista da Wedbush admitiu que muitos investidores começam a sentir uma "sensação de exaustão" com o envolvimento político de Musk.





"A Tesla precisa de Musk como CEO, e não de o ver seguir o caminho político mais uma vez, sobretudo entrando em conflito com Trump", alertou o analista.

"O novo partido mina a confiança dos acionistas de que Musk se concentraria mais na Tesla", criticou Fishback no X.

O conselho de administração da Tesla tem sido alvo de críticas por não supervisionar o CEO que ocupa manchetes políticas enquanto supervisiona outras cinco empresas.





Para especialistas em governo societário, o conflito com Trump e o novo partido tornam mais urgente uma tomada de posição.

