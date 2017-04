Turismo e negócios trazem novos operadores aéreos para o Porto

A companhia inglesa, que transporta globalmente cerca de cento e cinco mil passageiros para mais de cem destinos começa na próxima semana a operar no aeroporto Francisco Sá Carneiro. A aposta deverá resultar em 75 mil passageiros transportados até ao final de outubro.



Portugal é o segundo mercado mais forte da Monarch e está a crescer consistentemente. A operação quer em Faro, quer em Lisboa, ou no Funchal resultam nalgumas das mais rentáveis rotas da companhia que tem bases apenas no Reino Unido.



"A Monarch não é nova no mercado português - já cá estamos há quarenta anos - mas a expansão dos últimos anos tem acontecido aproveitando o aumento pela apetência turista dos destinos, que não é preenchida pelas grandes companhias", explica no Jornal 2 Hugo Vicente Freitas, o português que gere na companhia os programas de fidelização de clientes.



O movimento no Aeroporto do Porto tem vindo a aumentar de forma sustentada, com diversas novas companhias a agarrarem as muitas oportunidades de uma região onde o turismo, e os novos negócios são uma aposta forte.