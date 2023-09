Um em cada quatro madeirenses vive em risco de pobreza

Foto: Dimitry B - Unsplash

A repórter Diana Craveiro foi conhecer o trabalho da “Monte de Amigos”, uma Instituição Particular de Solidariedade Social, que presta apoio, na Madeira, às famílias que vivem em condições económicas mais frágeis.



A Madeira é uma das regiões do país com maior taxa de risco de pobreza, com 30% da população a viver em risco de exclusão social.



Os madeirenses vão a votos no próximo domingo.