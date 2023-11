União Africana quer mais investimentos no "extraordinário potencial inexplorado"

O continente africano "tem um extraordinário potencial inexplorado, tanto para o setor privado na Alemanha, como na Europa e em todo o mundo que queira investir, permitindo obter lucros, o que é muito rentável, e gerar energia limpa, renovável, preferencialmente energia verde", disse o líder da União Africana, que é também o presidente das Ilhas Comoros.

Intervindo no âmbito do fórum Compacto do G20 com África, hoje em Berlim, dedicado à promoção do investimento privado neste continente, uma iniciativa lançada pela Alemanha em 2017, durante a sua presidência do G20, Moussa Faki argumentou que investir em África "é possível e é do interesse de toda a humanidade" e lembrou os mais de 60% de terras aráveis não utilizadas no continente, os 30 milhões de metros quadrados de superfície e os 1.450 milhões de pessoas disponíveis para trabalhar.

"Ao mesmo tempo, também é um continente em que mais de 600 milhões de pessoas não têm acesso a eletricidade, num contexto em que estamos a falar de transição energética", salientou o presidente da União Africana durante uma conferência de imprensa conjunta com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e o presidente das Comores, Azali Assoumani, que é também o presidente da comissão da União Africana.

Investir em África, concluiu, "não é uma ajuda ao desenvolvimento, mas sim uma parceria em que todos saem a ganhar, principalmente na energia, que é um setor-chave", mas também como maneira de travar a migração dos africanos para o continente europeu através da perigosa rota do Mediterrâneo.