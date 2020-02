Universidades. Relatório do Tribunal de Contas diz que falta "transparência" na atribuição de verbas

O Governo arrasa o relatório do Tribunal de Contas sobre o financiamento ao ensino superior. O Ministro da Ciência e Tecnologia, Manuel Heitor, acusa a instituição de fazer uma avaliação política à forma como o Executivo canaliza as verbas para as universidades e politécnicos e rejeita que não esteja a ser cumprida a Lei de Bases.