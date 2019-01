Utentes defendem aluguer de navios para contornar problemas na Transtejo e Soflusa

Lusa15 Jan, 2019, 17:13 | Economia

Em declarações à agência Lusa, António Freitas, representante da comissão, afirmou que aquilo de que as pessoas precisam é de barcos, considerando que as "soluções pecam por tardias": os novos navios agora anunciados, referiu, são uma solução "para sair daqui a dois anos".

A Transtejo assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão e Lisboa, enquanto a Soflusa é responsável por ligar o Barreiro à capital.

O Conselho de Ministros aprovou na semana passada o plano de renovação da frota da Transtejo, que inclui a compra de dez novos barcos, devendo o primeiro catamarã entrar em circulação a partir do final do próximo ano.

António Freitas considera que, além do investimento, uma hipótese que se poderia colocar seria o aluguer de navios a "algum porto europeu", permitindo "suster a situação durante dois anos, até chegarem os novos barcos".

"Tem de haver uma alternativa, não conheço cadernos de encargos. Não posso acreditar que um governante diga que não há alternativa, não podemos ficar à espera de um concurso, se houver um problema com dois ou três participantes no concurso podemos ter um problema para dez anos", referiu.

António Freitas, lembrou à Lusa que os tempos de austeridade "levaram a uma redução de carreiras no Seixal, Montijo e Cacilhas com destino a Lisboa", referindo que a "degradação culminou há dois anos com falhas técnicas graves dos navios" e com "supressões efetivas e totais de carreiras".

"No tempo da `troika` havia veículos de reserva que permitiam o serviço regular, as coisas foram passando pelos pingos da chuva. Tudo o que havia de reserva foi utilizado e degradou-se a frota", explicou, lembrando que na reunião tida com a administração da Transtejo e da Soflusa (gestora das duas empresas) há dois anos a empresa admitiu a existência de um plano de recuperação, "mas que havia contingências do ponto de vista financeiro".

Enquanto utente da Transtejo, António Freitas questiona ainda como é que se ouve dizer que a partir de abril haverá um novo sistema de mobilidade para a Grande Lisboa, com alteração de tarifários e "numa tentativa de levar mais pessoas a utilizarem os transportes públicos", e a frota entre as duas margens não sofrerá alteração.

"Pergunto como é possível - não temos frota a funcionar para as viagens diárias, quanto mais funcionar com um novo fluxo de novos passageiros desejáveis do ponto de vista ambiental e da mobilidade da cidade", referiu.

Na semana passado, o secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, adiantou à Lusa que o Governo está a projetar a entrega do primeiro navio "no final de 2020 ou no início de 2021, em princípio no final de 2020".

"Em 2021 a entrega de três navios e, depois, os seis seguintes serão ao ritmo de dois a cada ano. Significa que, em 2024, teremos os dez navios entregues", referiu.

O concurso será lançado nas próximas semanas, acrescentou José Mendes, apontando para um investimento de 57 milhões de euros para a aquisição dos barcos e mais de cerca de 33 milhões para a "grande manutenção", sendo um "investimento global que será da ordem dos 90 milhões de euros".

A compra das novas embarcações será acompanhada pelas "grandes reparações" de manutenção até 2035, permitindo "que um novo ciclo de serviço público de mobilidade na travessia do Tejo seja um ciclo de qualidade e de eficiência", assinalou o secretário de Estado.

Em protesto contra a constante supressão de carreiras, em dezembro, dezenas de pessoas invadiram o único navio que estava disponível no cais do Seixal, quando estava avariado o outro que faz a ligação a Lisboa.

José Mendes assumiu os problemas que existem atualmente na travessia do Tejo, sublinhando que "resultam essencialmente de se tratar de uma frota muito velha", com navios entre 20 e 40 anos.