Valongo quer instalar sistema de videovigilância para aumentar "sentimento de segurança"

"Queremos avançar com a instalação, em conjunto com a PSP, de um sistema de videovigilância nas ruas de Valongo e Ermesinde e, havendo necessidade, alargaremos a outros locais", afirmou o autarca durante a inauguração da nova esquerda da PSP de Valongo, no distrito do Porto, que contou com a presença do ministro da Administração Interna.

O objetivo é aumentar o "sentimento de segurança" nos habitantes, apesar dos números oficiais darem conta de que a criminalidade neste concelho está a baixar, referiu.

Dizendo estar a agir de forma proativa, José Manuel Ribeiro ressalvou que a implementação deste sistema vai estar inscrita no próximo orçamento municipal.

"Gastaremos o que for necessário", garantiu, acrescentando estar disposto a tudo fazer para que as pessoas percebam que vivem num local seguro.

O autarca contou já estar em conversações com a PSP e com a Câmara Municipal do Porto, pelo facto de esta autarquia ir implementar um sistema igual.