Valor das casas bateu novo recorde em dezembro

Este valor médio representa um aumento de nove euros face a novembro.



No entanto, se a comparação for feita com dezembro do ano anterior, há um aumento de 173 euros no valor das casas.



O INE sublinha ainda que, pelo sétimo mês consecutivo, diminuiu o número de avaliações bancárias, um sinal de arrefecimento da procura por imobiliário em Portugal.