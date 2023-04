"Vamos pagar mais pelos combustíveis". OPEP corta produção diária em mais de um milhão de barris

Foto: Angus Mordant - Reuters

Os produtores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo decidiram reduzir a produção diária em mais de um milhão de barris. Vários analistas preveem uma subida dos preços do petróleo.