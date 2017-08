Vendas de panificação e pastelaria industriais sobem para 645 ME em 2016 diz Informa D&B

Lusa 18 Ago, 2017, 11:36 | Economia

De acordo com o estudo setorial realizado, a sustentar esta subida está o comportamento do segmento de massas congeladas, que tem registado nos últimos anos um crescimento superior à média do mercado, "devido principalmente ao incremento do consumo deste tipo de produtos no canal de hotelaria e restauração, em substituição dos produtos tradicionais".

Relativamente ao comércio externo, as exportações atingiram 205 milhões de euros em 2016, mais 9% do que no ano anterior, com Espanha a constituir o principal destino das vendas para o exterior, assumindo uma quota sobre o total acima de 40%.

O valor das importações, por seu turno, situou-se em 318 milhões de euros, mais 7,4% do que em 2015.

Quanto à estrutura da oferta, refere o estudo, no setor de panificação e pastelaria operam, atualmente, cerca de 6.300 empresas, as quais geram um volume de emprego de em cerca de 30.000 trabalhadores.

A maior parte destas entidades corresponde ao segmento de panificação, no qual operavam 4.183 empresas em 2015, incluindo estabelecimentos de elaboração artesanal.

O setor apresenta um predomínio de empresas de tamanho reduzido, com cerca de 85% dos operadores a apresentar um quadro de pessoal abaixo de 10 empregados, e apenas seis empresas com mais de 250 trabalhadores.

