VI Congresso de Literacia Mediática debate Transição Digital e Politicas Públicas

"Num momento em que a Literacia mediática assume o seu lugar como uma das literacias-chave à capacitação de todos os cidadãos", designadamente no combate à desinformação e ao discurso de ódio, "afigura-se oportuno olhar para este momento como uma oportunidade de discutir as políticas públicas e refletir sobre a diversidade de outras matérias relacionadas com os media", sustenta, em comunicado, a comissão executiva do congresso.

O Congresso de Literacia, Media e Cidadania vai decorrer na Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa, num formato exclusivamente presencial.

Os trabalhos iniciam-se com uma conferência inaugural por Divina Frau-Meigs, especialista em ciências da comunicação envolvida em grupos de trabalho e projetos sobre políticas públicas de literacia mediática, sobretudo na Europa.

Seguem-se quatro sessões plenárias, distribuídas pelos dois dias, sobre novos paradigmas para a literacia mediática, desinformação e infodemias, desafios para as políticas públicas e transição digital na educação.

O programa provisório prevê ainda dois blocos (um por dia) para comunicações livres e um bloco de `workshops`.

O Congresso Literacia, Media e Cidadania é uma iniciativa promovida pelo Grupo Informal sobre Literacia Mediática (GILM), com edições em 2011, 2013, 2015, 2017 e 2019.

Criado em 2009, o GILM reúne mais de uma dezena de entidades ligadas aos media e ao digital para partilhar informação, realizar iniciativas e contribuir para a definição de políticas públicas na área da educação para os media e da literacia mediática.