Vila Velha de Ródão recebeu mais de 200 ME de investimento privado em quatro anos

Lusa23 Out, 2018, 14:44 | Economia

"Nos últimos quatro anos houve mais de 200 milhões de euros de investimento privado em Vila Velha de Ródão e foram criados mais 200 postos de trabalho. Tudo isto feito num cenário de rigor das contas públicas", afirmou Luís Pereira durante a inauguração da nova unidade industrial Roclayer.

Adiantou ainda que os anos de 2018 e 2019 vão ser aqueles em que o investimento público será maior e sublinhou que o município de Vila Velha de Ródão é o sexto no país com menor endividamento.

Luís Pereira elogiou também a política governamental seguida ao longo dos últimos três anos.

"Finalmente, o interior passou do discurso para a prática política. Primeiro, com a criação da Unidade de Missão para a Valorização do Interior e, agora, com a Secretaria de Estado para a Valorização do Interior", frisou.

O autarca aproveitou a presença do primeiro-ministro, António Costa, para deixar alguns pedidos de investimento para a região, nomeadamente a construção da barragem do Alvito e o IC-31 de ligação a Espanha, uma via que disse ser fundamental para o território e para as próprias empresas.

Luís Pereira elogiou ainda o empresário e administrador da Roclayer, Simão Rocha, pelos investimentos que tem feito no interior e, sobretudo, no concelho de Vila Velha de Ródão.

"Saiu [Simão Rocha] do litoral há 10 anos para vir investir no interior. Em 2008, investiu 35 milhões de euros [na antiga AMS]. Este é um exemplo de que o sucesso no interior também é possível. Muito obrigado por ter acreditado no interior", disse.

A nova unidade industrial dedica-se à produção de soluções protetoras para a conceção de embalagens e complexos revestidos, através de compostos especiais que têm essencialmente por base o papel e outras matérias renováveis.

O investimento inicial é de cerca de 25 milhões de euros e prevê-se a criação de 40 postos de trabalho diretos.

A empresa contou ainda com o apoio da câmara de Vila Velha de Ródão, que cedeu 10,6 hectares de terreno e a infraestruturação para a instalação da fábrica.