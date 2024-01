Vítor Constâncio considera que a inflação "está domada" e que o Banco Central Europeu devia começar a descer as taxas de juro, antes do verão. O ex-vice presidente do BCE diz ainda que teria sido preferível a não convocação de eleições antecipadas e que seria "perfeitamente normal" se Mário Centeno aceitasse o convite para Primeiro-Ministro.