Volkswagen rejeita hipótese de deslocalizar produção de novo modelo da Autoeuropa

RTP13 Set, 2017, 11:23 / atualizado em 13 Set, 2017, 12:12 | Economia

Num encontro com jornalistas portugueses realizado esta quarta-feira no salão automóvel de Frankfurt, na Alemanha, Herber Deiss garantiu que o construtur alemão "não está a considerar outras opções" para assegurar a produção do novo modelo, apresentado no final de agosto.

O presidente executivo destacou que a alteração do local de fabrico seria "muito dispendioso" e mostrou-se ainda convicto que a solução para o diferendo entre os trabalhadores e a administração da Autoeuropa em relação ao trabalho ao sábado, necessário para assegurar a produção do modelo T-Roc, possa ser resolvido até outubro.

"Podemos vender tantos carros (do novo modelo) quantos Portugal puder produzir", acrescentou o dirigente, notando os planos de descontinuar a produção de veículos menos atrativos.

Ministro da Economia confiante





No encontro promovido pela marca alemã, o CEO da Volkswagen lembrou a conversa que já teve com o ministro da Economia, Caldeira Cabral, garantindo que "todas as partes têm muito interesse chegar a um acordo".

Já esta manhã, o ministro da Economia diz que está a acompanhar a situação junto da Autoeuropa em Portugal e da direção da Volkswagen. Tal como o CEO da empresa, Caldeira Cabral sublinha que continua a acreditar numa solução concertada com a Comissão de Trabalhadores que possa satisfazer "ambas as partes".

"O Governo tem estado atento e tem estado a dar apoio a este processo, mas obviamente não se deve envolver diretamente, e muito menos estar a trazer para a praça pública questões internas de uma empresa", destacou.

O ministro referiu no entanto que esta se trata de uma empresa "muito importante" e que realizou grandes investimentos em Portugal.Contestação foi "uma surpresa"

Herbert Deiss admitiu que a contestação dos trabalhadores que culminou numa greve a 30 de agosto "é uma preocupação" e foi "uma surpresa", dadas as "relações laborais estáveis e de confiança" nas últimas décadas. Desde logo, porque nunca antes havia sido realizada uma greve na empresa por motivos laborais.



O responsável lembrou as alterações recentes na unidade da Volkswagen de Palmela, tanto na direção de recursos humanos como na representação dos trabalhadores (na Comissão de Trabalhadores), numa fábrica que é elogiada pelo dirigente ao nível das "competências" e sublinhou que com o novo modelo a fábrica regressará à capacidade plena de produção.



Os trabalhadores da Autoeuropa contestam a obrigatoriedade de trabalhar ao sábado após a implementação do novo horário de laboração contínua, com três turnos diários de segunda a sábado.



Com os novos horários que a administração da Autoeuropa pretendia colocar em prática a partir de novembro, os trabalhadores passariam a ter apenas uma folga fixa ao domingo e uma folga rotativa nos outros dias da semana, pelo que só poderiam gozar dois dias de folga consecutivos quando a rotativa fosse ao sábado ou à segunda-feira.



c/ Lusa