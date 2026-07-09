Volkswagen vai cortar 100 mil empregos. Conselho de supervisão discute hoje planos

Enfrenta também pressão das famílias proprietárias da Porsche e da Piech, que viram dezenas de milhares de milhões de euros serem perdidos no valor de mercado dos seus principais investimentos nos últimos anos.

Para já, não se sabe se a Autoeuropa fica, ou não, fora dos despedimentos anunciados pela Volkswagen. Em meados de junho, quando a empresa mãe anunciou o despedimento de 35 mil trabalhadores a fábrica de Palmela não foi afetada.

Plano de reestruturação sem precedentes

O conselho de supervisão da Volkswagen inclui representantes das famílias proprietárias, dos sindicatos e do governo do estado da Baixa Saxónia, uma combinação instável que complica a tomada de decisões.

Indústria automóvel alemã alerta para colapso



A declaração da Associação Alemã da Indústria Automóvel (VDA), que parece ter sido divulgada para coincidir com a reunião da Volkswagen, chegou a afirmar que a transferência de algumas das fábricas de automóveis do país para propriedade estrangeira poderia ser uma forma de salvar empregos.



O sector automóvel é a espinha dorsal da economia alemã, com cerca de três milhões de pessoas empregadas direta e indiretamente por marcas de renome como a Volkswagen, a Mercedes e a BMW, e é emblemático da saúde industrial das economias de toda a Europa.

Ignorar isso teria profundas consequências "antissociais", afirmou o sindicato. "Estas decisões são difíceis e devem ser tomadas em diálogo com todas as partes interessadas". "Será necessária uma vontade de mudança por parte de todos nós".





c/agências