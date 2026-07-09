Economia
Volkswagen vai cortar 100 mil empregos. Conselho de supervisão discute hoje planos
A proposta da Volkswagen de cortar até 100 mil empregos e fechar quatro fábricas na Alemanha enfrenta um grande teste esta quinta-feira, quando os grupos que controlam a maior fabricante automóvel da Europa se reúnem para discutir os planos, enquanto os trabalhadores protestam contra a reestruturação.
Face aos elevados custos e à capacidade ociosa no seu país, à crescente concorrência chinesa e às tarifas de importação dos EUA, a Volkswagen está sob uma pressão sem precedentes para reestruturar o modelo de negócio que sustentou o sucesso do grupo durante décadas.
Na reunião do conselho de supervisão desta quinta-feira, na sede da Volkswagen em Wolfsburg, na Alemanha, o CEO Oliver Blume precisa de convencer a influente sindicato IG Metall a aceitar cortes mais profundos em todo o grupo, que inclui as marcas Audi e Porsche.
Enfrenta também pressão das famílias proprietárias da Porsche e da Piech, que viram dezenas de milhares de milhões de euros serem perdidos no valor de mercado dos seus principais investimentos nos últimos anos.Um porta-voz da Volkswagen afirmou que a empresa partilha as preocupações dos trabalhadores sobre o futuro, mas está a reduzir a complexidade e a focar-se nas tecnologias para criar as condições necessárias para o sucesso num ambiente cada vez mais exigente.
"Estamos a otimizar o nosso portefólio de investimentos e a simplificar as nossas estruturas corporativas", disse o porta-voz num comunicado enviado por e-mail. "E sim, também teremos de reduzir o excesso de capacidade".
Para já, não se sabe se a Autoeuropa fica, ou não, fora dos despedimentos anunciados pela Volkswagen. Em meados de junho, quando a empresa mãe anunciou o despedimento de 35 mil trabalhadores a fábrica de Palmela não foi afetada. Antes da reunião o principal sindicato industrial da Alemanha, o IG Metall, está a mobilizar trabalhadores em cerca de 20 unidades do Grupo Volkswagen em todo o país para protestar contra os planos e exigir que a administração proteja a produção alemã.
"Esta é uma mensagem clara para o conselho: Não enquanto estivermos no comando!", avançou Christiane Benner, presidente do IG Metall e vice-presidente do conselho de supervisão da Volkswagen, em comunicado.
"Em tempos difíceis, estamos unidos e exigimos que o grupo e os decisores políticos apresentem ideias e planos para garantir a plena capacidade das nossas fábricas e para nos proteger da concorrência desleal", acrescentou.Plano de reestruturação sem precedentes Naquela que seria a maior reestruturação do grupo até à data, fontes afirmaram que a Blume está a considerar o encerramento de quatro fábricas na Alemanha — Hanover, Emden, Zwickau e a unidade da Audi em Neckarsulm — além de 100 mil cortes de emprego, o dobro do número atual.
O conselho de supervisão da Volkswagen inclui representantes das famílias proprietárias, dos sindicatos e do governo do estado da Baixa Saxónia, uma combinação instável que complica a tomada de decisões.No último acordo de reestruturação da Blume, no final de 2024, os sindicatos conseguiram que a administração se comprometesse a evitar o encerramento de fábricas na Alemanha, o que levou a Volkswagen a procurar utilizações alternativas para as instalações subutilizadas.
Isto inclui a procura, já longa, de um parceiro da área da defesa para a fábrica da Volkswagen em Osnabrück e a possibilidade de produzir na Alemanha modelos destinados ao mercado chinês.
Dados da Mobility Global, consultados pela Reuters, estimam que as fábricas de automóveis do grupo na Alemanha irão operar com 81% da sua capacidade normal em 2026. Esta taxa desce para 73% até ao final da década, mesmo após a esperada desativação da fábrica de Osnabrück.
Em 2026, Zwickau apresenta o melhor desempenho entre as quatro unidades ameaçadas de encerramento, com uma taxa de utilização de 88%, mas a previsão é que este número desça para 42% até 2030, segundo os dados.Indústria automóvel alemã alerta para colapso
A indústria automóvel alemã alertou para um potencial colapso do emprego no sector na Europa, a menos que a sociedade e os trabalhadores aceitem que são necessárias “decisões ousadas” para enfrentar a concorrência dos chineses e de outros rivais.
A declaração da Associação Alemã da Indústria Automóvel (VDA), que parece ter sido divulgada para coincidir com a reunião da Volkswagen, chegou a afirmar que a transferência de algumas das fábricas de automóveis do país para propriedade estrangeira poderia ser uma forma de salvar empregos.
“A realidade sobrepôs-se aos objetivos e abordagens políticas, colocando cada vez mais em risco os postos de trabalho”, afirmou Hildegard Müller, presidente da VDA, ao jornal britânico Guardian. “A crise económica está a afetar toda a indústria europeia; as consequências são visíveis e tangíveis todos os dias – e estão a tornar-se cada vez mais dramáticas.
“Não conseguiremos manter todas as fábricas e fornecedores abertos desta forma. Por isso, devemos abrir estas localidades a fabricantes estrangeiros, por exemplo. Cada localidade que conseguirmos manter aqui garante postos de trabalho.”
Segundo Hildegard Müller , “as opções de ação diminuíram, mas tornaram-se ainda mais necessárias. A Alemanha e a Europa encontram-se numa situação que exige decisões ousadas. Isto implicará também mudanças significativas para as pessoas, o fim de hábitos e privilégios que o nosso país, lamentavelmente, já não pode sustentar em alguns aspetos”.
O sector automóvel é a espinha dorsal da economia alemã, com cerca de três milhões de pessoas empregadas direta e indiretamente por marcas de renome como a Volkswagen, a Mercedes e a BMW, e é emblemático da saúde industrial das economias de toda a Europa.
Um relatório publicado pela Boston Consulting no mês passado afirmava que, durante décadas, a indústria automóvel europeia sustentou as “redes de produção mais poderosas” do continente, com “sistemas de fornecedores robustos, mão-de-obra altamente qualificada e eficiência impulsionada pela escala”, mas que esta estabilidade foi completamente alterada.
O relatório concluiu que a capacidade de produção da Europa excede agora a procura em “mais de cinco milhões de veículos por ano”, o equivalente a “35 fábricas” em todo o continente.
Nos últimos dois anos, grande parte da atenção da indústria automóvel tem estado focada na sobrecapacidade chinesa, mas a declaração da VDA chama a atenção para mudanças mais profundas na Europa.”
A VDA alertou que os líderes políticos precisam de compreender que nem Berlim nem Bruxelas podem proteger as fábricas das mudanças nos modelos de negócio no futuro.
Na reunião do conselho de supervisão desta quinta-feira, na sede da Volkswagen em Wolfsburg, na Alemanha, o CEO Oliver Blume precisa de convencer a influente sindicato IG Metall a aceitar cortes mais profundos em todo o grupo, que inclui as marcas Audi e Porsche.
Enfrenta também pressão das famílias proprietárias da Porsche e da Piech, que viram dezenas de milhares de milhões de euros serem perdidos no valor de mercado dos seus principais investimentos nos últimos anos.Um porta-voz da Volkswagen afirmou que a empresa partilha as preocupações dos trabalhadores sobre o futuro, mas está a reduzir a complexidade e a focar-se nas tecnologias para criar as condições necessárias para o sucesso num ambiente cada vez mais exigente.
"Estamos a otimizar o nosso portefólio de investimentos e a simplificar as nossas estruturas corporativas", disse o porta-voz num comunicado enviado por e-mail. "E sim, também teremos de reduzir o excesso de capacidade".
Para já, não se sabe se a Autoeuropa fica, ou não, fora dos despedimentos anunciados pela Volkswagen. Em meados de junho, quando a empresa mãe anunciou o despedimento de 35 mil trabalhadores a fábrica de Palmela não foi afetada. Antes da reunião o principal sindicato industrial da Alemanha, o IG Metall, está a mobilizar trabalhadores em cerca de 20 unidades do Grupo Volkswagen em todo o país para protestar contra os planos e exigir que a administração proteja a produção alemã.
"Esta é uma mensagem clara para o conselho: Não enquanto estivermos no comando!", avançou Christiane Benner, presidente do IG Metall e vice-presidente do conselho de supervisão da Volkswagen, em comunicado.
"Em tempos difíceis, estamos unidos e exigimos que o grupo e os decisores políticos apresentem ideias e planos para garantir a plena capacidade das nossas fábricas e para nos proteger da concorrência desleal", acrescentou.Plano de reestruturação sem precedentes Naquela que seria a maior reestruturação do grupo até à data, fontes afirmaram que a Blume está a considerar o encerramento de quatro fábricas na Alemanha — Hanover, Emden, Zwickau e a unidade da Audi em Neckarsulm — além de 100 mil cortes de emprego, o dobro do número atual.
O conselho de supervisão da Volkswagen inclui representantes das famílias proprietárias, dos sindicatos e do governo do estado da Baixa Saxónia, uma combinação instável que complica a tomada de decisões.No último acordo de reestruturação da Blume, no final de 2024, os sindicatos conseguiram que a administração se comprometesse a evitar o encerramento de fábricas na Alemanha, o que levou a Volkswagen a procurar utilizações alternativas para as instalações subutilizadas.
Isto inclui a procura, já longa, de um parceiro da área da defesa para a fábrica da Volkswagen em Osnabrück e a possibilidade de produzir na Alemanha modelos destinados ao mercado chinês.
Dados da Mobility Global, consultados pela Reuters, estimam que as fábricas de automóveis do grupo na Alemanha irão operar com 81% da sua capacidade normal em 2026. Esta taxa desce para 73% até ao final da década, mesmo após a esperada desativação da fábrica de Osnabrück.
Em 2026, Zwickau apresenta o melhor desempenho entre as quatro unidades ameaçadas de encerramento, com uma taxa de utilização de 88%, mas a previsão é que este número desça para 42% até 2030, segundo os dados.Indústria automóvel alemã alerta para colapso
A indústria automóvel alemã alertou para um potencial colapso do emprego no sector na Europa, a menos que a sociedade e os trabalhadores aceitem que são necessárias “decisões ousadas” para enfrentar a concorrência dos chineses e de outros rivais.
A declaração da Associação Alemã da Indústria Automóvel (VDA), que parece ter sido divulgada para coincidir com a reunião da Volkswagen, chegou a afirmar que a transferência de algumas das fábricas de automóveis do país para propriedade estrangeira poderia ser uma forma de salvar empregos.
“A realidade sobrepôs-se aos objetivos e abordagens políticas, colocando cada vez mais em risco os postos de trabalho”, afirmou Hildegard Müller, presidente da VDA, ao jornal britânico Guardian. “A crise económica está a afetar toda a indústria europeia; as consequências são visíveis e tangíveis todos os dias – e estão a tornar-se cada vez mais dramáticas.
“Não conseguiremos manter todas as fábricas e fornecedores abertos desta forma. Por isso, devemos abrir estas localidades a fabricantes estrangeiros, por exemplo. Cada localidade que conseguirmos manter aqui garante postos de trabalho.”
Segundo Hildegard Müller , “as opções de ação diminuíram, mas tornaram-se ainda mais necessárias. A Alemanha e a Europa encontram-se numa situação que exige decisões ousadas. Isto implicará também mudanças significativas para as pessoas, o fim de hábitos e privilégios que o nosso país, lamentavelmente, já não pode sustentar em alguns aspetos”.
O sector automóvel é a espinha dorsal da economia alemã, com cerca de três milhões de pessoas empregadas direta e indiretamente por marcas de renome como a Volkswagen, a Mercedes e a BMW, e é emblemático da saúde industrial das economias de toda a Europa.
Um relatório publicado pela Boston Consulting no mês passado afirmava que, durante décadas, a indústria automóvel europeia sustentou as “redes de produção mais poderosas” do continente, com “sistemas de fornecedores robustos, mão-de-obra altamente qualificada e eficiência impulsionada pela escala”, mas que esta estabilidade foi completamente alterada.
O relatório concluiu que a capacidade de produção da Europa excede agora a procura em “mais de cinco milhões de veículos por ano”, o equivalente a “35 fábricas” em todo o continente.
Nos últimos dois anos, grande parte da atenção da indústria automóvel tem estado focada na sobrecapacidade chinesa, mas a declaração da VDA chama a atenção para mudanças mais profundas na Europa.”
A VDA alertou que os líderes políticos precisam de compreender que nem Berlim nem Bruxelas podem proteger as fábricas das mudanças nos modelos de negócio no futuro.
Ignorar isso teria profundas consequências "antissociais", afirmou o sindicato. "Estas decisões são difíceis e devem ser tomadas em diálogo com todas as partes interessadas". "Será necessária uma vontade de mudança por parte de todos nós".
c/agências