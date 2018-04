Volkswagen vai instalar Centro de Desenvolvimento de Software em Lisboa

Lusa17 Abr, 2018, 14:45 | Economia

Segundo uma nota de imprensa da Volkswagen, o novo centro de desenvolvimento dará emprego a cerca de 300 especialistas, entre os quais se incluem engenheiros informáticos, programadores web e designers UX, que irão dedicar-se ao "desenvolvimento de soluções de software baseadas na nuvem (cloud) para uma maior digitalização dos processos corporativos no seio do Grupo e para os veículos conectados".

Segundo Martin Hofmann, CIO (Chief Information Officer) do Grupo, citado no comunicado da Volkswagen, o novo centro de desenvolvimento de software em Lisboa representa "um passo decisivo para o futuro".

"Estamos a transferir a história de sucesso dos nossos laboratórios digitais de Berlim para Portugal", diz Martin Hofmann, adiantando que o objetivo é "aliar tarefas empolgantes aos métodos de trabalho agilizados mais avançados no setor das Tecnologia de Informação".

Para o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, também citado no comunicado da Volkswagen, a vinda deste centro de desenvolvimento de software para Lisboa vai ajudar a "captar talentos e a criar emprego especializado nos setores do digital e da mobilidade do futuro".

"É com grande alegria que fazemos parte da próxima geração de soluções para o Grupo Volkswagen e podem contar com o nosso total apoio no futuro", acrescenta o presidente da Câmara Municipal de Lisboa.