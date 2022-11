Vueling cancela 60 voos hoje em Espanha devido a greve

A empresa tinha 541 voos programados para hoje em Espanha e vai assim operar 89% das ligações previstas (481), segundo um comunicado.

A Vueling explicou que os 60 voos cancelados não estavam abrangidos pelos serviços mínimos estabelecidos por lei para esta greve e assegurou que os passageiros afetados foram recolocados noutros voos ou reembolsados.

O sindicato Stavla, que representa a maioria dos 2.250 tripulantes de cabine que trabalham na Vueling em Espanha, convocou uma greve na empresa para todas as sextas-feiras, domingos e segundas-feiras até 31 de janeiro de 2023, assim como para os dias 06, 08, 24 e 31 de dezembro e 05 de janeiro, coincidindo com feriados e vésperas de feriado no país.

A Vueling e os sindicatos que representam trabalhadores na empresa estão a negociar desde abril um novo acordo coletivo de trabalho para os tripulantes de cabine.

O Stavla reivindica uma atualização de salários de 13,4% relativa a 2022, o que a empresa não aceita.