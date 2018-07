Wall Street fecha em baixa hesitante entre declarações de Trump e bons resultados

Lusa20 Jul, 2018, 22:26 | Economia

Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average cedeu 0,03%, para os 25.058,12 pontos, o tecnológico Nasdaq recuou 0,07%, para as 7.820,20 unidades, e o alargado S&P500 desvalorizou 0,09%, para as 2.801,83.

No conjunto da semana, o Dow Jones subiu 0,15%, caiu 0,07% e o S&P500 avançou 0,02%.

A sessão de hoje foi marcada pelos comentários de Donald Trump que, em uma entrevista e várias mensagens divulgadas na rede social Twitter, ameaçou instaurar mais taxas alfandegárias, com caráter punitivo, sobre a totalidade das importações chinesas nos EUA, acuou a União Europeia e a China de manipularem as respetivas moedas e criticou a decisão do banco central norte-americano [Reserva Federal (Fed)] de subir as taxas de juro.

"O problema não é necessariamente tanto o que ele diz, mas o que sugere sobre o seu desconhecimento da economia", sublinhou Gregori Volokhine, da Meeschaert Financial Services.

"O mandato da Fed, por exemplo, é o pleno emprego e a estabilidade dos preços e não necessita que o presidente (Trump) a oriente. Pelo contrário, quanto mais for criticada, mais pode ser tentada a tomar decisões contrárias às recomendações do presidente, para não ser acusada de ter sofrido pressões políticas", disse.

Referindo-se aos problemas que rodeiam as tensões comerciais entre Washington e os seus principais parceiros, Quincy Krosby, da Prudential Financial, considerou que "evidentemente ganharam importância nos últimos tempos, incluindo esta sexta-feira".

A principal questão "para os investidores, tal como para a Fed, é saber se (aqueles problemas) vão impedir as empresas de crescerem, de investirem, de contratarem, e se vão pesar sobre os indicadores económicos", estimou.

Por exemplo, ameaçar impor taxas alfandegárias sobre todas as importações chinesas "pode, ao mesmo tempo, destruir empregos, provocar inflação e desencadear uma recessão", especificou Volokhine.

A reação dos investidores, já habituados às afirmações controversas de Trump, permaneceu contudo limitada, graças em particular a resultados trimestrais das empresas que têm saído acima das expectativas.

"De forma geral, os números são bons desde o início da época dos resultados e, em particular, as previsões são otimistas", realçou a analista da Prudential Financial.