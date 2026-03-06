Washington autoriza empresas americanas a comprar ouro venezuelano

A flexibilização das transações com o ouro venezuelano é mais um passo no retomar de ligações com Caracas e do fim das sanções norte-americanas contra a Venezuela, desde a detenção do presidente Nicolás Maduro pelas forças norte-americanas, no início deste ano. Um documento publicado no site do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, indica que as transações com a Companhia Geral de Mineração da Venezuela (Minerven) ou as suas subsidiárias estão novamente permitidas.





Na prática, a Administração Trump volta a autorizar a exportação e venda de ouro produzido na Venezuela, via Estados Unidos e através de transações com a principal empresa mineira estatal do país.

Caracas reformula leis

Esta nova autorização, no entanto, inclui um processo de rastreabilidade para garantir que o ouro é originário da Venezuela e proíbe transações com o Irão, a Coreia do Norte, a Rússia, a China e Cuba - uma condição já em vigor para a venda de petróleo.Por enquanto,, que estão autorizadas a reexportar o metal precioso.Os Estados Unidos já tinham autorizado a retoma das exportações de petróleo venezuelano, mantendo o controlo do processo igualmente quanto às vendas de ouro.Por sua vez,, tendo o governo dos EUA autorizado posteriormente meia dúzia delas a retomar as operações.Foi ainda aprovada a retoma dos voos diretos entre os Estados Unidos e a Venezuela pela American Airlines, a partir de Miami, que deverá entrar em vigor nos próximos meses.Dois ministros norte-americanos visitaram Caracas desde então para promover a revitalização das indústrias petrolíferas e mineiras locais, um dos principais objectivos da intervenção norte-americana, segundo Donald Trump.