Web Summit. Cimeira tecnológica arranca hoje em Lisboa

A cimeira tecnológica decorre entre hoje e 4 de novembro.A comediante Amy Poehler, o presidente da Microsoft Brad Smith, a comissária europeia Margrethe Vestager e o jogador de futebol Gerard Pique irão juntar-se aos mais de 1.000 oradores, às cerca de 1.250 'startups', 1.500 jornalistas e mais de 700 investidores, numa cimeira na qual serão discutidos temas como tecnologia e sociedade, entre outros, de acordo com a organização.Entre os vários oradores está o responsável pela Alexa, da Amazon, Tom Taylor, o jogador de futebol espanhol e campeão mundial Iker Casillas, a portuguesa Daniela Braga, fundadora da DefinedCrowd, que foi convidada para integrar a 'task-force' da Administração de Joe Biden para a estratégia da inteligência artificial, a presidente executiva da Ofcom, Melanie Dawes, entre outros.O primeiro-ministro, António Costa, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, integram a lista dos primeiros 150 oradores divulgados pela Web Summit.A PSP vai destacar "um forte dispositivo" de agentes de várias valências no âmbito da Web Summit, com a delimitação da zona do Parque das Nações, onde decorrerá a cimeira tecnológica.Apesar do número previsto de visitantes ser este ano de 40 mil, cerca de menos 30 mil do que na última edição presencial, em 2019, as autoridades consideram que se trata do "maior evento de 2021" a ter lugar em Lisboa.

A Carris e o Metropolitano de Lisboa, por sua vez, vão disponibilizar um passe Web Summit, de um, três ou cinco dias, e uma carreira dedicada ao evento.





c/Lusa