Web Summit por mais dez anos "projeta imagem de país de inovação e oportunidades"

A confirmação oficial de que a Web Summit vai permanecer em Portugal por mais dez anos foi dada esta quarta-feira.



Para António Costa, esta notícia é de grande importância para as novas gerações. “O que se passa não é por Portugal estar na moda, é por que Portugal mudou, está a mudar, vai continuar a mudar e lhes pode dar confiança como damos à Web Summit”, considerou o primeiro-ministro.



“Portugal é um país de oportunidades para quem quer investir, empreender, melhorar o conhecimento, para quem tem ambição de ter emprego e emprego com um bom salário”, reforçou o chefe do executivo.



"Se queremos mais emprego e melhores salários, é nisto que temos de apostar: inovação, inovação, inovação", acentuou António Costa.



Para o Governo este é um evento "capaz de projetar o país como um país da inovação e da tecnologia". Um país que Costa vê como “capaz de atrair para Portugal empresas altamente tecnológicas, que criam emprego e emprego qualificado".

Web Summit em Lisboa até 2028



Um evento que implica um investimento de 11 milhões por ano, que segundo o primeiro-ministro é uma aposta segura que “significa muito mais do que ter um motivo de atração para o turismo em Portugal”.





"Os apoios anunciados são de 11 milhões por ano", disse o ministro da Economia, acrescentando que no acordo está contemplada uma "cláusula de rescisão. Se a Web Summit sair há uma indemnização prevista para compensar o esforço que Portugal está a fazer", apontou.







Para além da realização da maior cimeira tecnológica, a cidade vai ver também alargada a FIL, feira de exposições que existe no espaço do Parque das Nações, em Lisboa. De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, a FIL ficará com instalações "quase duas vezes e meia a área atual”, apontando que a intervenção será realizada "em vários anos".



Fernando Medina sublinhou que Lisboa esteve em competição para ganhar a Web Summit com outras três cidades: Valência, Madrid e Londres. Para o autarca lisboeta, a permanência do evento é um passo decisivo para que Lisboa se afirme na economia competitiva mundial.

Paddy Cosgrave, o fundador da Web Summit, admite que manter a cimeira em Lisboa por dez anos pode ser "a decisão mais louca” que já tomou. Realça que "a surpresa incrível de darem-nos um plano para duplicarmos o tamanho do evento" foi essencial. "Isso mudou as coisas dramaticamente nos últimos meses", reforçou Paddy.

Tendo em conta este acordo de longa duração, a Web Summit prevê aumentar o seu escritório de Lisboa com 100 novas contratações.







A cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo Web Summit nasceu em 2010 na Irlanda e mudou-se em 2016 para Lisboa.





O Governo estima que o evento gere 300 milhões de euros para Lisboa em hotéis e outras receitas durante a semana em que tem lugar.





No ano passado, reuniu na capital mias de 60 mil pessoas de 170 países, das quais 1.200 oradores, duas mil `startups`, 1.400 investidores e 2.500 jornalistas. Para este ano, a organização estima que o evento atraia 100.000 pessoas.



A edição deste ano, a terceira no país, realiza-se entre os dias 5 e 8 de novembro.







“Esta é uma peça de uma estratégia que tem uma visão para o país: a competitividade do país constrói-se com base na inovação”, acrescentou o primeiro-ministro colocando o empreendedorismo como instrumento fundamental para fomentar a inovação.António Costa sublinhou que a Web Summit "é muito mais do que ter um motivo de atração para o turismo em Portugal" ou ter 30 milhões de euros de receita fiscal direta como aconteceu no ano passado.