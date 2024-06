Grupo Amigos da Europa tranquilizado com resultado do Chega aquém do estimado

Em declarações à Lusa, Dharmendra Kanani, porta-voz do Friends of Europe, referiu ter sido "tranquilizador o facto de, em Portugal, apesar das sérias preocupações de uma viragem para a extrema-direita, no final, [ter-se] assistido a uma redução significativa da sua quota-parte", referindo-se ao facto de o Chega ter eleito dois eurodeputados, metade do que as sondagens apontavam.

Este resultado, referiu, "continua a ser um sinal importante que o partido do Governo não deve perder de vista em termos da forma como gere e cuida daqueles que não se sentem incluídos ou cuidados e que, por isso, procuram refúgio na extrema-direita", acrescentou.

O Chega elegeu dois deputados ao Parlamento Europeu: o cabeça de lista e vice-presidente do partido, António Tânger Corrêa, e o ex-deputado do PSD Tiago Moreira de Sá, mantendo-se nestas eleições como terceira força política, mas obteve quase metade da percentagem de votos que conseguiu nas últimas eleições legislativas, o melhor resultado do partido até agora.

Durante as duas semanas da campanha oficial, e ainda antes, o líder do Chega estabeleceu como objetivo ficar à frente do PS e vencer as eleições europeias. Já o cabeça de lista traçou como meta a eleição de cinco eurodeputados e disse que se o partido tivesse um resultado abaixo do das legislativas ficaria abaixo das suas expectativas.

O Chega conseguiu no domingo 386 mil votos, 9,79% de acordo com os resultados provisórios divulgados, enquanto a 10 de março tinha alcançado perto de 1,2 milhões de votos (18,07 %).

IG (FM) // MLL