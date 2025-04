Reinaldo Teixeira é o novo presidente da Liga

Reinaldo Teixeira vai ser o 11.º presidente da LPFP, no restante do quadriénio para o qual tinha sido eleito Pedro Proença, que, após quase 10 anos no cargo, saiu para a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), para assumir o lugar deixado vago por Fernando Gomes, entretanto eleito para o Comité Olímpico de Portugal (COP).



O gestor, natural de Salir, no concelho de Loulé, presidia desde 2019 à AFA, estrutura que integrava há mais de 20 anos, tendo, em 2015, sido nomeado coordenador dos delegados e avaliadores da LPFP, depois de ter sido delegado durante 20 anos.





O novo líder da Liga Portugal, recorde-se, foi apoiado, entre outros emblemas, por Benfica, Sporting e V. Guimarães, ao passo que o FC Porto e o Sp. Braga, por sua vez, apoiavam José Gomes Mendes.A vitória será oficializada pelo vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga Portugal, Pedro Costa Azevedo, seguindo-se depois o discurso de Reinaldo Teixeira, que, segundo os estatutos, terá de tomar posse no prazo de 8 dias.