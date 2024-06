Primeiro-ministro francês alerta para "bloqueio" com subida da extrema-direita

O governante, que participou num comício pela candidatura do Renascimento, partido do Presidente francês, deu eco à preocupação de Emmanuel Macron de que a Europa corre o risco de desaparecer como projeto político, nas atuais circunstâncias.

"A Europa é mortal com uma extrema-direita reforçada de uma ponta à outra do continente", sublinhou Gabriel Attal, citado pela agência EFE.

O alerta é feito numa altura em que todas as sondagens preveem uma vitória clara em França para a União Nacional (RN), da líder da extrema-direita Marine Le Pen, que através do seu cabeça de lista, Jordan Bardella, poderá obter mais de 33% dos votos, mais dez pontos percentuais do que em 2019.

Este resultado deixaria muito atrás a lista do partido Renascimento, encabeçada por Valérie Hayer, que ficaria na segunda posição com cerca de 15-16% dos votos (uma redução acentuada em comparação com os 22,4% de há cinco anos), seguida de muito perto pela lista socialista (PS), com 14-15%.

Nesse sentido, o primeiro-ministro francês afirmou que estas eleições europeias "são as mais importantes" desde que foi estabelecido este sufrágio em 1979, uma vez que, "pela primeira vez, a extrema-direita está num nível muito elevado em todo o mundo".

"Isso significa que a extrema-direita poderia ter uma minoria de bloqueio capaz de travar todos os projetos europeus nos próximos anos", alertou.

Cerca de 370 milhões de eleitores são chamados a escolher os 720 deputados ao Parlamento Europeu, nas eleições que decorrem nos 27 Estados-membros da União Europeia entre 06 e 09 de junho.

Em Portugal, que elege 21 eurodeputados, o escrutínio está marcado para 09 de junho.