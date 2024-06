Von der Leyen recorda 25 de Abril para lembrar valores da UE em risco com Chega

"Portugal acaba de celebrar um aniversário importante. Há 50 anos, um vento de mudança percorreu as ruas de Lisboa. Foi um vento forte, mas um vento poderoso e pacífico que derrubou a última ditadura da Europa. A revolução dos cravos trouxe esperança e mudou Portugal para sempre", declarou Ursula von der Leyen, falando num comício da Aliança Democrática (AD), na cidade do Porto, em que foi interrompida por manifestantes pró-Palestina.

"O povo português ansiava pela liberdade, ansiava pela democracia e finalmente abraçaram-na e abraçaram o destino europeu", mas "esses valores fundamentais estão novamente em causa", como a democracia, acrescentou a candidata de centro-direita.

Ursula von der Leyen apontou que, atualmente, "a democracia está sob ataque não só do exterior, mas também do interior da Europa", pelos "extremistas de extrema-esquerda ou de extrema-direita".

"Quer seja o AfD na Alemanha, ou o Rassemblement National em França, seja a Confederatia na Polónia ou o Chega aqui em Portugal. Os nomes podem ser diferentes, mas o objetivo é o mesmo: desprezam os nossos valores e querem enfraquecer a nossa Europa", acusou a candidata do Partido Popular Europeu (PPE) à liderança do executivo comunitário.

E apelou: "Nós, PSD, CDS-PP e PPE, nunca deixaremos que isso aconteça. Temos de fazer destas eleições europeias uma vitória estrondosa da democracia."

De acordo com Ursula von der Leyen, "a democracia é, de facto, a marca da União Europeia".

A presidente da Comissão Europeia e candidata do Partido Popular Europeu a um segundo mandato (que foi eleita em 2019 sem ser candidata) está hoje no Porto para arruada e comício com o cabeça de lista da AD às eleições europeias, Sebastião Bugalho, e o presidente do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro.

O discurso da presidente da Comissão Europeia e candidata do Partido Popular Europeu a segundo mandato foi interrompido por dezenas de manifestantes de apoio aos palestinianos, que pediram uma "Palestina livre" dos bombardeamentos de Israel.