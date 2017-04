França a votos: afluência às urnas ligeiramente inferior à de 2012

Até às 17h00 locais (16h00 em Lisboa), a taxa de participação foi de 69,42 por cento. Em 2012, a taxa de participação tinha sido de 70,59 por cento, um número já inferior ao verificado em 2007 - 73,87 por cento.

Quarenta e sete milhões de eleitores escolhem este domingo os dois candidatos que disputarão a segunda volta de dia 7 de maio.







[#ElectionPrésidentielle2017] 69,42 % : taux de participation pour la France métropolitaine au 1er tour à 17 h contre 70,59 % en 2012 pic.twitter.com/uC2rI9mmnq — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 23 de abril de 2017





A maioria dos locais de voto fechará portas às 19h00, mas há algumas exceções. Na capital e em algumas das principais cidades francesas, o voto poderá ser depositado na urna até às 20h00 locais.





O Ministério francês do Interior tinha já feito um primeiro boletim informativo às 12h00 locais. A essa hora registava-se uma taxa de participação de 28,54 por cento, um valor ligeiramente superior ao verificado em 2012 (28,29 por cento) mas abaixo do registado em 2007 (31,21 por cento.)





A partir das 20h00, os resultados começam a ser oficialmente revelados pelo Ministério francês do Interior. Também às 20h00, os meios de comunicação franceses deverão avançar com as primeiras projeções.





A imprensa francesa está proibida por lei de revelar resultados antes da hora. No entanto, nas presidenciais de 2012, a imprensa belga e suíça não esperou pelas 20h00 para avançar com o nome do vencedor.



Este ano, a tarefa poderá ser bem mais difícil. Com as sondagens a perspetivar uma competição renhida entre candidatos, vários institutos já admitiram que poderão não conseguir indicar os nomes dos dois candidatos apurados para a segunda volta às 20h00. Está em aberto a possibilidade de serem apresentados três ou quatro nomes, com a escolha a ser revelada ao longo da noite, à medida que avança a contagem dos boletins.



A noite eleitoral francesa poderá ser acompanhada em direto na RTP3 e no site da RTP.