Valls declara apoio a Macron nas eleições legislativas

"Serei candidato da maioria presidencial e pretendo juntar-me ao movimento do Presidente", disse esta manhã em entrevista à rádio RTL. Depois de vencer as eleições presidenciais no passado domingo, com 66,1 por cento dos votos, contra 33,9 por cento de Le Pen, Emmanuel Macron procura agora obter uma maioria parlamentar nas eleições legislativas, que se realizam em junho.





No entanto, o antigo governante diz que quer o "sucesso" do novo Presidente e convida ainda todos os deputados demissionários que apelaram ao voto em Macron.



"Os velhos partidos estão a morrer ou estão mortos", conclui Manuel Valls, depois de uma eleição histórica em que os candidatos dos principais partidos políticos franceses ficaram arredados da segunda volta das eleições.

Uma questão "racional"

Emmanuel Macron, candidato centrista que lançou um novo movimento político, e Marine Le Pen, a candidata ligada à extrema-direita, foram os candidatos a passar à segunda volta de domingo, deixando para trás os candidatos do sistema, nomeadamente Benoît Hamon e François Fillon, vencedores das primárias socialistas e do partido Les Républicains, antiga UMP.





Ainda antes da votação para as eleições presidenciais, no final de março, o antigo primeiro-ministro socialista



Valls justificava na altura a decisão apenas como "uma questão racional", sublinhando os receios de uma possível ascensão ao poder de Marine Le Pen e da Frente Nacional.



"Perante a ameaça do populismo e da extrema-direita, não quero assumir nenhum risco. Vou votar em Emmanuel Macron", afirmava na altura o antigo governante.

"Como qualquer outra pessoa"

Minutos depois do anúncio de Manuel Valls, o movimento de Emmanuel Macron reagiu à declaração de apoio com desdém e desvalorizou o eventual apoio do antigo governante nas legislativas.



Em entrevista à



Benjamin Griveaux garantiu que Manuel Valls "terá de entregar a candidatura como qualquer outra pessoa", uma vez que as regras "são iguais para todos."



"Se não apresentar um pedido, não pode ser investido pelo movimento En Marche!. Ainda lhe restam 24 horas. O procedimento é igual para todos, incluindo para ex-primeiros-ministros", insistiu o responsável.

Apoio importante para Macron







Ouvido pela Antena 1, o comentador de assuntos de política internacional, Filipe Vasconcelos Romão, considera que o Presidente eleito "precisa urgentemente de conferir institucionalidade ao seu movimento político" e de pessoas "com experiência política".





"Valls é a pessoa mais indicada para o fazer, tendo em conta o tempo as funções que já desempenhou enquanto primeiro-ministro", acrescenta.





Este apoio do antigo governante em deterimento do apoio ao Partido Socialista francês, é visto com naturalidade pelos franceses, tendo em conta o caráter "pragmático" do ex-primeiro-ministro.