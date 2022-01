Telmo Correia aponta o nome de Nuno Melo para liderar o CDS

Telmo Correia considera que houve falhas fatais por parte da atual direção do CDS.O antigo líder parlamentar centrista lembra que já nas últimas legislativas os resultados do partido tinham desapontado e refere que o caminho definido pela direção só veio piorar a situação.Telmo Correia considera também que a própria tática do CDS durante a campanha foi mal definida e afastou o partido dos objetivos que tinha.Telmo Correia reconhece que o CDS tem agora um longo caminho pela frente, mas o antigo líder parlamentar centrista não acredita que seja o fim do partido.Telmo Correia defende que o CDS tem vários nomes que podem avançar no caminho da liderança e que Nuno Melo será a melhor escolha.





O histórico do CDS falou esta tarde à Antena 1 depois de o CDS não ter conseguido eleger qualquer deputado nas legislativas de ontem.