Assunção Cristas entra na campanha da AD para apelar ao voto dos indecisos

Diz Assunção Cristas que Pedro Nuno Santos tem "cadastro governativo", num discurso em que apelou também ao voto útil. Reportagem de Inês Ameixa.

Neste discurso Assunção Cristas quis deixar ainda uma palavra para as mulheres e raparigas presentes na sala. Depois de Paulo Núncio, vice-presidente do CDS, ter defendido um referendo ao aborto - o que causou mal estar na comitiva da AD - Assunção Cristas quis falar para as mulheres:Palavras de Assunção Cristas, antiga ministra da Agricultura e antiga líder do CDS-PP, a aparecer na campanha da Aliança Democrática, junto de Luís Montenegro.