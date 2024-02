Presidente do Conselho de Finanças Públicas apela a cautela nas propostas eleitorais

aqui, na íntegra, a entrevista à presidente do Conselho de Finanças Públicas.

Vejaà presidente do Conselho de Finanças Públicas.

“Por um lado,. Devo dizer, aliás, que”, começou por notar a presidente do Conselho de Finanças Públicas.“Os elementos de contenção que tivemos até agora, ao nível da despesa pública e nomeadamente de despesa de investimento, que permitiu criar as tais folgas em certos outros momentos, neste momento essa possibilidade é muito mais reduzida, com a necessidade que temos de fazer os tais grandes investimentos na área das alterações climáticas”, prosseguiu Nazaré da Costa Cabral.Outra das ideias deixadas pela responsável foi a necessidade de uma melhor gestão da despesa pública. Nazaré da Costa Cabral citou, a título de exemplo, o Serviço Nacional de Saúde.. Em várias áreas e nomeadamente nas mais críticas, como é o caso do Serviço Nacional de Saúde.. As estimativas oficiais não estão ainda encerradas”, referiu.“É uma situação inédita porque, de facto, é marcada por este duplo excedente que não tivemos no último ano”, rematou.