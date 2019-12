Entrevista a João Oliveira, líder parlamentar do PCP

O PCP defende as 8 regiões administrativas que foram a referendo em 1998, com a proposta de um novo referendo sobre a regionalização, entre Abril e Junho de 2021.João Oliveira defende que a transferência de competências para os municípios foi um erro porque põe em causa direitos universais. João Oliveira diz que passamos a ter 308 políticas de saúde e 308 políticas de educação, porque as capacidades dos municípios são diferentes.João Oliveira critica o calendário escolhido pelo governo. Evita revelar como é que estão a decorrer as conversas com o governo. O líder Parlamentar do PCP salienta que neste Orçamento, tal como nos anteriores, o resultado dependerá do que o governo quiser fazer. O PCP não aponta linhas vermelhas porque “não trocamos as nossas propostas por outras”.João Oliveira nega que o voto do PCP no Orçamento de Estado seja ditado por razões táticas. Desconhece, para além do que leu na comunicação social, eventuais negociações do governo com o PSD/ Madeira, mas questiona-se sobre o caminho que o governo quer seguir: “Vai colocar-se num caminho de autossuficiência, agindo como se tivesse uma maioria absoluta que não têm?”, pergunta o líder parlamentar do PCP.Com congresso do PCP marcado para Novembro do próximo ano, João Oliveira diz que se tiver de fazer uma aposta, aposta que não lhe vai ser colocada a hipótese de ser ele a suceder a Jerónimo de Sousa. Ser jovem e ser popular dentro do partido não são critérios de escolha para ser secretário-geral. A escolha também não está ligada a resultados eleitorais, por isso, João Oliveira "tem a certeza quase absoluta" que essa questão não lhe vai ser colocada.Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Natália Carvalho a João Oliveira: