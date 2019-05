Europeias. Frente-a-frente entre Pedro Marques e Marisa Matias

Marisa Matias alegou que as pessoas sentem desconfiança para com as instituições europeias e que as mesmas têm de saber responder aos europeus.



A candidata do BE afirmou que existem recursos para salvar bancos mas não para resolver os problemas dos cidadãos.



Pedro Marques concordou com a afirmação de Marisa Matias e acredita que o distanciamento se tornou maior depois da chegada do Euro, com o enriquecimento de alguns países e empobrecimento de outros, como é caso dos países do sul da Europa.



O candidato do PS falou também do papel do partido que conseguiu ganhar credibilidade para Portugal na Europa, com medidas que mostraram consciência social.



Marisa Matias alertou para o facto de os portugueses serem dos cidadãos europeus menos ouvidos e Pedro Marques acredita que falta aos políticos mostrar resultados europeístas.