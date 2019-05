Partilhar o artigo Paulo Sande faz a estreia na politica como número um da lista do Aliança Imprimir o artigo Paulo Sande faz a estreia na politica como número um da lista do Aliança Enviar por email o artigo Paulo Sande faz a estreia na politica como número um da lista do Aliança Aumentar a fonte do artigo Paulo Sande faz a estreia na politica como número um da lista do Aliança Diminuir a fonte do artigo Paulo Sande faz a estreia na politica como número um da lista do Aliança Ouvir o artigo Paulo Sande faz a estreia na politica como número um da lista do Aliança