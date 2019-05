As visitas guiadas ao Parlamento Europeu pela mão de um português

Andrea Neves, correspondente da Antena 1 em Bruxelas24 Mai, 2019, 14:34 | Eleições Europeias 2019

As visitas ao Parlamento Europeu podem ser feitas de forma individual, normalmente com áudio guia, ou em grupo e é neste caso que a unidade de visitas entra em ação. António Vale recebe os grupos portugueses.





“As pessoas quando chegam têm que passar por um controle de segurança. Depois encontram um lugar onde podem fazer fotografias, o que é sempre um momento muito divertido e que todos querem aproveitar”.





Desta vez recebeu alunos de 17 anos do agrupamento de escolas de Ourém. Isabel Perpétua, professora de economia, considera que esta aproximação às instituições é fundamental para criar uma consciência europeia mais forte.





As visitas duram entre uma hora e hora e meia.

“Até porque a abstenção que existe em termos de eleições europeias e cada vez mais temos que os sensibilizar para isso. E foi uma das razões pelas quais aqui viemos. E ter um guia em português ajuda muito".







“Há sempre uma reação de alguma alegria quando percebem que sou português. É sempre engraçado quando se dirigem a mim em francês e eu respondo em português”.







Durante a visita, e por motivos de segurança, há locais aos quais os visitantes não podem aceder.







“No início vamos para uma sala onde é feita uma apresentação do Parlamento Europeu: o que é, com funcionar, como se enquadra no funcionamento da União Europeia, etc. Respondemos ás questões e quando isso é possível e quando os Eurodeputados têm disponibilidade de agenda há um que vem conversar um pouco com o grupo”.







Há sempre reações diferentes por parte de quem visita o Parlamento, diz António Vale.





“No fim da visita eles podem ir ao hemiciclo à zona da galeria de visitantes. Quando lá chegam há sempre uma expressão de espanto quando percebem o tamanho da sala e amplitude que ela tem".







As visitas podem ser programadas com antecedência. É o mais aconselhado para grupos. Mas, se for individualmente, com amigos ou em família, basta chegar e identificar-se.