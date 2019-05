Cristas acusa Costa e esquerdas de governarem como se "troika" não tivesse saído

Lusa17 Mai, 2019, 22:46 / atualizado em 17 Mai, 2019, 22:46 | Eleições Europeias 2019

Num jantar com militantes no Montijo, Setúbal, Assunção Cristas reclamou para o CDS, que estava com o PSD no Governo em 17 de maio de 2014, quando a "`troika` fez as malas e deixou" o país, o feito dessa saída e pediu que a data se comemore como o "dia da restauração" da independência financeira.

E numa só frase, usou a palavra `troika` três vezes para acusar os socialistas, que "levaram o país à bancarrota" em 2011 e "pediram de joelhos" a intervenção externa, de continuarem a governar com austeridade.

"Este é o governo das esquerdas unidas, da `troika` à portuguesa, a `troika` das esquerdas, que mesmo quando nos livramos da `troika` continua a querer governar entre nós", acusou ainda Assunção Cristas, muito aplaudida pelos cerca de 100 militantes reunidos num restaurante do Montijo.