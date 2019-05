França. Le Pen ultrapassa Macron

Embora não tenha ficado muito longe dos resultados que conseguiu na primeira volta das presidenciais e, por isso, Macron considera que a dinâmica dessas presidenciais de 2017 continua e que todas as transformações do país e da Europa vão ser reforçadas.



Le Pen "cantou vitória" muito cedo, mesmo com mais votos de urna consegue os mesmos deputados que conseguiu anteriormente.



A grande surpresa da noite é do partido ecologista Os Verdes que foi o terceiro mais votado, derrotando os Republicanos.