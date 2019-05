Jerónimo assume que resultado da CDU é negativo

"É muito cedo para falar disso", respondeu Jerónimo de Sousa quando questionado sobre se em outubro voltaria a viabilizar um governo socialista, se o PS vencesse sem maioria.



No entanto, reiterou que nos passados 4 anos, o que mudou não foi o PS, mas sim a conjuntura, dizendo que se o PS tivesse "as mão livres", não teria adoptado as medidas que adoptou.