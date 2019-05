Livre reclamou uma campanha esclarecida

Facebook

“Ouvimos durante toda esta campanha, em todo o país, gente dizer-nos que o Livre merece estar no Parlamento Europeu (PE), ou gente dizer que gostaria de ver eurodeputados e eurodeputadas do Livre no PE, ou gente a reconhecer o mérito de o Livre ter trazido a Europa às europeias”, vincou Rui Tavares, acrescentando que “um voto no Livre nunca é um voto desperdiçado”.



Falando aos jornalistas antes do início da última ação de campanha do partido – na qual o Livre substituiu as habituais arruadas por uma ‘pedalada’ entre o Campo Grande e a Praça dos Restauradores, em Lisboa – o primeiro candidato referiu que “não basta” o reconhecimento, como registou a jornalista Sandy Gageiro.