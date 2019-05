Partilhar o artigo Maior afluência às urnas na freguesia de Lordelo do Ouro e Massarelos Imprimir o artigo Maior afluência às urnas na freguesia de Lordelo do Ouro e Massarelos Enviar por email o artigo Maior afluência às urnas na freguesia de Lordelo do Ouro e Massarelos Aumentar a fonte do artigo Maior afluência às urnas na freguesia de Lordelo do Ouro e Massarelos Diminuir a fonte do artigo Maior afluência às urnas na freguesia de Lordelo do Ouro e Massarelos Ouvir o artigo Maior afluência às urnas na freguesia de Lordelo do Ouro e Massarelos