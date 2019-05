Pela primeira vez em Portugal também se vota em Braille

É entregue uma matriz com o boletim de voto no interior, onde se pode identificar os partidos e assinalar a cruz. Cada partido corresponde a um número.



Até agora, as pessoas cegas dependiam de uma pessoa que as acompanhasse e assinalasse por elas.



A secretária de Estado para a inclusão das Pessoas com Deficiência também já votou em Vila Franca de Xira.