Santana regressa à campanha para arruada de encerramento em Lisboa

Lusa24 Mai, 2019, 20:52 | Eleições Europeias 2019

Faltavam 10 minutos para as 18:00 quando Pedro Santana Lopes chegou à praça Luís de Camões, em Lisboa onde já o esperava o candidato e uma comitiva de cerca de uma centena de pessoas munidas de bandeiras e cartazes onde se lia "Eu voto Aliança".

À chegada, o líder do partido foi recebido com gritos de "Aliança, Aliança" e um abraço de Paulo Sande. Foram várias as pessoas que se dirigiram a Santana para o cumprimentar e perguntar se se encontrava restabelecido.

Na quarta-feira passada, dia 15, Santana Lopes e Paulo Sande sofreram um acidente de viação na autoestrada 1 (A1), tendo o antigo primeiro-ministro sido helitransportado para Coimbra.

Um dia depois teve alta, mas não marcou presença em mais nenhuma ação de campanha.

Hoje, o presidente da Aliança ainda apresentava algumas marcas na cabeça e dificuldades nos movimentos.