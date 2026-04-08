Artemis II. Visões fora deste mundo

A tripulação da Artemis II captura uma porção da Lua – a fronteira entre o dia e a noite lunar – onde a luz solar rasante projeta sombras longas e dramáticas sobre a superfície. Essa luz rasante acentua a topografia acidentada da Lua, revelando crateras, cristas e estruturas em forma de bacia com detalhes impressionantes. Características ao longo do terminador, como a Cratera Jule, a Cratera Birkhoff, a Cratera Stebbins e as terras altas circundantes, se destacam. Desta perspectiva, a interação entre luz e sombra realça a complexidade da superfície lunar de maneiras não visíveis sob iluminação plena. A imagem foi capturada cerca de três horas após o início do período de observação lunar da tripulação, enquanto sobrevoavam o lado oculto da Lua no sexto dia da missão. Créditos: NASA