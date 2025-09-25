"In the Moment", 40 anos de fotojornalismo da Reuters
Fundada em 1985 como a primeira rede de transmissão de imagens digitais do mundo, a Reuters Pictures reclama para si um lugar de topo no que toca ao registo e difusão de imagens icónicas que vão desde cenários de guerra, entretenimento e desporto. Hoje, os fotojornalistas da Reuters entregam mais de um milhão e meio de fotos por ano e "são conhecidos por serem os primeiros a entrar em cena para documentar eventos de notícias históricas em tempo real", afirma a agência. O livro de fotografia "In the Moment", comemorativo dos 40 anos do fotojornalismo da Reuters, homenageia a "dedicação, determinação e tenacidade" dos profissionais que andam no terreno e é lançado esta quinta-feira, 25 de setembro, no Reino Unido e a 14 de outubro, nos EUA.