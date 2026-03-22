Irão ataca cidade israelita de Arad. Imagens dos enviados especiais da RTP
Arad e Dimona, duas cidades israelitas no sul do país foram atacadas por Teerão no último sábado, 21 de março. Os enviados especiais da RTP estiveram em Arad, onde testemunharam os efeitos da investida iraniana, com vários prédios destruídos.
De acordo com a agência Reuters, pelo menos 31 pessoas foram hospitalizadas, incluindo 18 crianças, naquele que foi um dos piores ataques em solo israelita desde o início da guerra. "É um milagre que ninguém tenha morrido", afirmou o primeiro-ministro da Israel, Benjamin Netanyahu, numa visita ao local.
As fotografias são do repórter de imagem da RTP, José Pinto Dias.