Moldes de Calçada Artística Portuguesa: "É um verdadeiro bordado, um croché"
A Unidade de Intervenção Territorial do Centro Histórico da Câmara Municipal de Lisboa está a desenvolver um projeto de salvaguarda da Coleção de Moldes da Calçada Artística Portuguesa, considerado fundamental para assegurar a continuidade de um dos principais símbolos visuais da cidade. Até ao momento, foram já inventariadas cerca de três mil peças originais, num conjunto que ultrapassa os cinco mil moldes.
Atualmente em processo de inventariação e estudo, esta coleção permaneceu durante décadas esquecida num armazém municipal em Alvalade.
O acervo, maioritariamente de madeira, integra elementos florais e figurativos, como sereias, caravelas e animais, alguns de grandes dimensões — como o “olho” de um peixe que, isoladamente, evidencia a escala monumental de certos desenhos urbanos.