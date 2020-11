Grande Reportagem Antena1: Até já, Madeira

Composição de imagem: Rita Colaço

Na ilha da Madeira, dezenas de hotéis fecharam as portas, sem data para reabrir e muitos trabalhadores perderam rendimentos ou mesmo o emprego. Os efeitos da pandemia no turismo têm sido devastadores. Milhares de pessoas que vivem dos momentos de lazer dos outros, viram os dias virados do avesso.