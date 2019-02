Grande Reportagem Antena1: Linha Imaginária

Foto: Rita Colaço, Antena1

Quase metade dos reclusos praticam desporto nas prisões portuguesas. Os sons da prisão ainda vivem dentro da cabeça de Andreia. Quando esteve presa, o exercício físico mudou-lhe o corpo e deu-lhe resistência para acalmar os pensamentos. Em liberdade, decidiu inscrever a filha no rugby, na associação que dá apoio a crianças e jovens no Bairro Cerco do Porto, no Porto. Nadine tem 9 anos e quando for grande quer ser jogadora de rugby ou fazer autópsias. A mãe assiste aos treinos da filha e recorda o eco do ginásio da prisão, cheio de vozes de outras reclusas, que ainda sonham com a liberdade.



Com momentos captados através de tecnologia binaural, a grande reportagem desta semana cruza a experiência do projeto Rugby Com Partilha no Estabelecimento Prisional feminino de Santa Cruz do Bispo com a história de Andreia e Nadine.



"Linha Imaginária" é uma grande reportagem de Isabel Meira, com sonoplastia de Paulo Castanheiro, numa coprodução Antena1 e iNOVA Media Lab.